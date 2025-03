Il monitor ASUS da 24 pollici Full HD a 120 Hz è praticamente regalato con gli sconti di Amazon

Se siete in cerca di monitor a un bassissimo prezzo, non dovreste guardare oltre perché Amazon Italia ha reso disponibile una nuova offerta: potete ottenere un monitor ASUS da 24 pollici Full HD a 120 Hz a soli 79€. Lo sconto - rispetto al prezzo consigliato - attualmente segnalato dalla piattaforma è del 39%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Amazon, che indica anche che il prezzo consigliato è pari a 129€. Questo rende la promozione attuale la migliore di sempre sulla piattaforma.

Le caratteristiche del monitor ASUS

Questo monitor, il VY249HGR Eye Care, è da 24 pollici e propone una risoluzione massima di 1920 x 1080 con uno schermo IPS a 120 Hz. Ha un ingresso HDMI e un VGA, con tempo di risposta 1 ms. Supporta anche l'Adaptive Sync e la tecnologia EyeCare Plus con luce blu bassa, per limitare il potenziare fastidio agli occhi durante l'utilizzo.

Le dimensioni del monitor ASUS

È disponibile anche in versione da 27 pollici, a un prezzo più alto chiaramente. Si tratta di un dispositivo di qualità non elevatissima, come è chiaro dalla cifra richiesta, ma è perfetto per chi cerca un monitor da gaming per una macchina da gioco non troppo prestante e non vuole investire cifre esagerate. Può essere ottimo anche per i più piccoli, che non ricercano la qualità massima.