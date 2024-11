L'Italia ha dedicato un francobollo a Pikachu per la Giornata della filatelia

Lo scorso 30 ottobre, Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso il nuovo francobollo ordinario per la Giornata della filatelia , appartenente alla serie tematica "Il Patrimonio artistico e culturale italiano". Il soggetto del francobollo non ha però molto a che vedere con l'Italia, visto che si tratta nientemeno che di Pikachu , che come saprete ha origini giapponesi. Quantomeno è un personaggio famosissimo anche da noi, questo va detto.

Dettagli del francobollo

La descrizione dettagliata ufficiale del francobollo, essenziale per riconoscerne l'autenticità, non spiega come mai è stato scelto il roditore elettrico giallo come soggetto: "La vignetta riproduce, entro una cornice blu, Pikachu, uno dei personaggi più amati dei Pokémon. Dalle serie animate al gioco di carte da collezione, dai film ai videogame, Pikachu e compagni sono amatissimi in ogni angolo del globo e continuano a essere un fenomeno mondiale che non passa mai di moda. Sono presenti, rispettivamente a destra e a sinistra, il trademark e il logo dei Pokémon. Completano il francobollo le legende "PIKACHU" e "GIORNATA DELLA FILATELIA", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B"."

Il francobollo di Pikachu

Insomma, viene ribadito che è il personaggio più famoso di una serie nota in tutto il mondo, ma non sapppiamo perché dovrebbe rappresentare anche "Il Patrimonio artistico e culturale italiano".

Sappiamo però che ha avuto una tiratura di 500.004 esemplari e che l'indicazione tariffaria è B. Inoltre, il bozzetto è a cura di Grani & Partners e ottimizzato dal Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con la stampa che è stata eseguita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Di seguito riportiamo anche le caratteristiche tecniche della stampa, eseguita in rotocalcografia; colori: cinque; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: 48 x 40 mm.; formato tracciatura: 54 x 47 mm.; dentellatura: 9, effettuata con fustellatura.