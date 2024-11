La serie TV di Harry Potter potrebbe avere già un attore da annunciare per uno dei personaggi maggiori

Si tratta solo di una voce di corridoio, ma che sembra ben informata, riportata dalla celebre rivista specializzata Variety: secondo il report, in cima alle preferenze della produzione per il ruolo di Silente c'è Mark Rylance , attore britannico dotato di un notevole curriculum sia nel cinema che nel teatro.

La produzione della serie TV di Harry Potter da parte di HBO prosegue, ma informazioni precise su questo atteso adattamento non sono ancora emerse: c'è però la possibilità che ci sia già una decisione presa per quanto riguarda l' attore che interpreterà uno dei personaggi più importanti della storia, ovvero Silente .

Una scelta di alto profilo

Non sembra sia ancora una scelta definitiva, ma se tutto dovesse andare come previsto, sembra proprio che Rylance sia destinato a vestire i panni di Silente nella nuova serie TV di Harry Potter, dunque.

Mark Rylance

Vincitore di Oscar come miglior attore non protagonista, Tony Awards e Olivier Award, oltre che di un BAFTA e pluricandidato a Emmy e Golden Globe, l'attore ha preso parte a produzioni di grosso calibro come Il ponte delle spie, Dunkirk, Ready Player One, Don't Look Up e tante altre.

Dopo la morte sia di Richard Harris che di Michael Gambon, la nuova interpretazione del rettore di Hogwarts potrebbe dunque provenire da Rylance, in attesa di avere qualche idea su chi interpreterà il trio dei principali personaggi, ovvero Harry, Ron e Hermione, per i quali il casting è aperto già da alcuni mesi.