Sony vuole assolutamente sapere cosa ne pensate di Nintendo Switch 2, sta indagando con un questionario

Pare infatti che la compagnia di PlayStation abbia condiviso un questionario tra i giocatori per avere un'idea della loro reazione a Nintendo Switch 2.

Che ne pensate di Nintendo Switch 2? Sia chiaro, per quanto ci interessi sapere la vostra opinione a questo giro ve lo chiediamo perché pare che a Sony importi veramente tanto avere una chiara idea di cosa di pensate della nuova console della grande N.

Le domande poste da Sony su Nintendo Switch 2

L'informazione arriva dal noto leaker eXtas1s, che ha pubblicato tramite il proprio profilo Twitter una serie di immagini provenienti da quello che pare proprio un sondaggio di Sony. Ovviamente potrebbe essere un falso, ma non vediamo motivo per cui si dovrebbe falsificare una cosa del genere.

Le domande poste da Sony sono le seguenti. Prima di tutto, ha scritto: "Come forse già sapete, Nintendo ha annunciato che il Nintendo Switch 2, il successore del Nintendo Switch, uscirà il 5 giugno 2025 al prezzo di 469,99 euro. Quanto siete interessati all'acquisto di Nintendo Switch 2?"

Poi ha chiesto: "Pensando agli annunci del Nintendo Direct: Nintendo Switch 2, in che modo è cambiata la vostra opinione, se è cambiata, sui seguenti argomenti", citando poi Nintendo, PlayStation e il mercato videoludico in generale.

La successiva è stata: "Quali sono gli aspetti della console Nintendo Switch 2 (annunciata il 2 aprile) che vi interessano di più?" Nell'elenco troviamo il supporto a 4K, HDR, VR e frame rate fino a 120 Hz quando in modalità TV, le funzioni dei Joy-Con 2 (mouse, attacco magnetico), la funzione GameChat, la connessione faccia a faccia con gli amici usando la telecamera e il display LCD ad alta definizione.

Poi ha chiesto quali sono i possibili motivi per cui potremmo acquistare Nintendo Switch 2, indicando i seguenti: poter giocare giochi esclusivi o potenziati, rimanere al passo con il resto della community, il nuovo bundle di Mario Kart, le nuove funzioni e accessori, avere un hardware più potente e se semplicemente siete giocatori che comprano sempre la nuova console senza pensarci troppo.

Infine, viene chiesto cosa ne pensano i giocatori del fatto che per prenotare Nintendo Switch 2 si ha una priorità se si è stata abbonati a Nintendo Switch Online per almeno 12 mesi e se si ha giocato per almeno 50 ore con Switch 1.

Quali sarebbero le vostre risposte a queste domande?