Un teaser svela le novità della fotocamera di Nothing CMF Phone (2)

A pochissime settimane dalla presentazione ufficiale di Nothing Phone 3a e Nothing Phone 3a Pro, la compagnia ha iniziato a svelare i primi indizi riguardanti il prossimo modello di smartphone entry-level CMF Phone (2) , realizzato dal suo sub-brand: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali specifiche tecniche attese.

Un teaser trailer recentemente pubblicato dalla compagnia mostrerebbe quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il nuovo CMF Phone (2). Uno dei punti principali di svolta risiede senz'ombra di dubbio nel modulo fotocamere, che rivelerebbe un sensore aggiuntivo rispetto a CMF Phone (1), confermando la veridicità di alcune immagini trapelate in Rete. Nello specifico, il modulo fotocamere di CMF Phone (2) dovrebbe essere composto da un sensore principale da 50 megapixel , accompagnato da un sensore ultrawide da 8 megapixel , un sensore di profondità da 2 megapixel e infine un sensore frontale da 16 megapixel . Lo stesso teaser in questione farebbe riferimento alla colorazione Arancione , una delle più caratteristiche e distintive del precedente CMF Phone (1).

Quando uscirà CMF Phone (2)

Ad oggi non conosciamo ancora una data d'uscita ufficiale per CMF Phone (2), che stando ai primi indizi della compagnia potrebbe vedere la luce nel giro di qualche mese.

CMF Phone (2)

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti più specifici e dettagliati a tal proposito da Nothing, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.