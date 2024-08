Floatopia annunciato da NetEase con un trailer, è una simulazione di vita in stile Animal Crossing

Non poteva certo mancare la simulazione di vita in stile Animal Crossing alla Gamescom 2024, è qualcosa del genere è stato annunciato da NetEase con Floatopia, un particolare gioco che è stato presentato con un trailer durante l'Opening Night Live, con un'idea di base molto particolare.

Si tratta, in sostanza, di una sorta di Animal Crossing ambientato tra le nuvole, in un mondo fluttuante nel cielo e caratterizzato da scenari rilassanti e romantici, dove possiamo prendere parte a numerose attività tra la costruzione di case, gestione del territorio e interazione con altri abitanti.

L'uscita è prevista per il 2025 in tutto il mondo su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Android e iOS, e c'è già la possibilità di effettuare la pre-registrazione per prendere parte alle sessioni di beta sul sito ufficiale del gioco.