Starfield ottiene varie novità con l'update di agosto: dal veicolo REV-8 ai 60 fps su Xbox Series S

Vediamo più nel dettaglio le caratteristiche del nuovo update di agosto per Starfield, disponibile dalla nottata del 20 agosto e caratterizzato soprattutto dall'arrivo del nuovo veicolo REV-8 ma non solo, visto che sono presenti anche altri miglioramenti come i 60 fps su Xbox Series S.

Parallelamente a quanto fatto per Xbox Series X, anche Xbox Series S supporta ora la possibilità di scegliere tra diversi target per quanto riguarda il frame-rate, ovvero "30, 40, 60 o Uncapped", nel caso in cui si disponga di un display dotato di VRR, cosa che dovrebbe comportare un netto miglioramento nelle performance anche sulla console minore di Microsoft.

Se non si possiede uno schermo con Variable Refresh Rate, è comunque possibile scegliere tra 30 e 60 fps, ma in questo caso è possibile che emergano problemi di screen tearing, fa sapere Bethesda con questo nuovo aggiornamento.