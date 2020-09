Marvel's Avengers ancora in testa alla classifica vendite UK, Kingdoms of Amalur è quarto

Marvel's Avengers è ancora primo nella classifica del Regno Unito, dimostrandosi ancora il gioco più venduto su tale mercato per la settimana appena trascorsa, che ha comunque visto un paio di new entry importanti come Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Nonostante i vari difetti riscontrati, dunque, Marvel's Avengers risulta comunque in grado di sfruttare bene il nome altisonante che si porta dietro, conquistando la vetta della classifica per la seconda settimana consecutiva e mantenendo Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 in seconda posizione, esattamente come visto la settimana scorsa.

Le maggiori novità sono dunque riferite a Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, ovvero la versione riveduta e corretta del particolare action RPG di THQ Nordic, che ha fatto tornare il titolo in forma di remaster, e l'edizione fisica di Minecraft Dungeons, che conquista la sesta posizione nonostante la sua uscita originale, in digitale, risalga allo scorso maggio, a dimostrazione di come il gioco sia ancora decisamente apprezzato, in particolare su Nintendo Switch per quanto riguarda l'edizione fisica.

Al terzo posto troviamo invece l'inossidabile Animal Crossing: New Horizons che è ormai una presenza fissa all'interno di qualsiasi classifica mondiale riguardanti i videogiochi quest'anno.

Vediamo dunque la classifica vendite software UK della settimana tra il 7 e il 13 settembre 2020: