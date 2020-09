Xbox Series S: l'avvio rapido di più giochi con Quick Resume in video

Xbox Series S, così come la sorella maggiore Xbox Series X, è caratterizzata dalla possibilità di sospendere e lanciare immediatamente diversi giochi, mantenendoli sospesi in memoria contemporaneamente, come dimostra questo breve video in cui la funzionalità è utilizzata su quattro giochi diversi.

Il Quick Resume è stato già annunciato per Xbox Series X e questa è solo un'altra dimostrazione pratica del suo utilizzo, in questo caso su Xbox Series S, per dimostrare che anche quest'ultima è in grado di usare l'opzione. D'altra parte, il tutto si basa sul nuovo sistema di memoria a stato solido con SSD, dunque è naturale che il software di sistema lo preveda anche sulla console next gen economica di Microsoft.

Nella fattispecie, vediamo un utente passare dalla dashboard a Star Wars Jedi: Fallen Order, poi passare direttamente da questo a Minecraft Dungeons e poi a Skate 3, poi a Black e tornare infine a Star Wars Jedi: Fallen Order con attese di pochi secondi. Il passaggio da uno all'altro è praticamente immediato, salvo un caricamento iniziale di circa 3 secondi per ogni gioco.

Questi risultati sono consentiti dal passaggio alla memoria SSD NVMe ma anche all'utilizzo della RAM, che consente di velocizzare in maniera notevole la gestione dei dati, oltre al loro mantenimento in sospensione. Il Quick Resume è infatti una funzionalità già attiva anche su PS4 e Xbox One, ma per la prima volta con la next gen potrà essere applicata contemporaneamente a più giochi insieme, potendo così passare velocemente da uno all'altro.

Peraltro, il video in questione mostra anche la gestione della retrocompatibilità su alcuni titoli da parte di Xbox Series S, che come abbiamo riferito in precedenza non supporta i miglioramenti di Xbox One X in tale modalità, concentrandosi sulla risoluzione al massimo a 1440p.