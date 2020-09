Fun & Serious Game Festival torna a dicembre online: date e dettagli sull'evento

Fun & Serious Game Festival tornerà a dicembre 2020 con la sua decima edizione, confermando dunque la sua presenza anche nel corso di un anno segnato da continue cancellazioni e posticipi per gli eventi di questo tipo.

Il Fun & Serious Game Festival 2020 si terrà dunque dal 10 al 12 dicembre 2020, ma si terrà solo in forma online, dunque non sarà aperto al pubblico in presenza. L'evento europeo conterà, anche per questa edizione, su vari ospiti di alto profilo per quanto riguarda lo sviluppo videoludico.

Nella fattispecie, tra i personaggi invitati per l'evento ci sono Marc Merrill, il co-fondatore e presidente di Riot Games, team e publisher di League of Legends (Honor Award 2020), e Tim Willits (2019 Bizkaia Award), che conta su una carriera costellata di prodotti stellari come i franchise di DOOM e Quake.

Il Fun & Serious Game Festival è un appuntamento che si associa bene agli appassionati di videogiochi a qualsiasi livello: dagli utenti curiosi di vedere qualche spiraglio dietro le quinte dello sviluppo agli addetti ai lavori, che possono trovare informazioni importanti e ispirazione negli interventi dei personaggi coinvolti, specialmente in questa edizione.

"F&S celebra i suoi primi 10 anni di vita nel 2020 e non potevamo abbandonare l'idea di celebrarli - ha spiegato Alfonso Gómez, director del festival - ancora di più visto che quest'anno coincide con quello in cui l'industria dei videogicohi, che è un elemento importante dell'economia spagnola, ha affrontato un periodo molto difficile tra cancellazioni, modifiche degli eventi e momenti complicati per tutte le compagnie. Ecco perché vogliamo lanciare un messaggio di supporto a questo settore, agli autori e anche ai media che sono nostri alleati nell'attività di diffusione dei videogiochi come una forma d'arte, come forze motrici dell'industria e come parte integrante della cultura del nostro paese. Un messaggio di vicinanza, supporto e complicità".

Sono inoltre aperte le iscrizioni agli FS Play Award, rivolti ai team indie, con la premiazione finale dei Titanium Awards che andranno alle migliori produzioni indipendenti selezionate dalla giuria per quanto riguarda le sezioni Most Innovative Indie Game, Best Basque Video Game e Best Serious Game.