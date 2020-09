TIM Gold Pro, Silver Pro e Titanium: tutte le nuove offerte winback

Le offerte winback che gli ex clienti di TIM possono attivare presso i call center a partire da oggi, lunedì settembre 2020, sono cambiate; oppure sono state introdotte parziali modifiche alle offerte precedenti. Facciamo il punto della situazione analizzando le principali proposte: cioè TIM Gold Pro, Silver Pro e Titanium.

TIM Gold Pro, per cominciare, offre ai clienti TIM minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, poi 70 GIGA di internet in 4G. Il tutto al prezzo di abbonamento mensile di 9,99 euro, comprensivo di costo di attivazione. Gli operatori di provenienza accettati sono iliad, PosteMobile e operatori virtuali che non siano però sotto rete TIM, ad eccezione di Very Mobile, Ho Mobile e Lycamobile.

Una seconda offerta winback molto interessante è poi TIM Silver Pro. Quest'ultima offre a sua volta minuti di chiamata illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, e poi 50 GIGA di internet mensili in 4G. Anche qui il prezzo di abbonamento è pari a 9,99 euro. Gli operatori di provenienza sono però FastWeb e i virtuali sotto rete TIM, con la sola esclusione di Kena Mobile.

E infine TIM Titanium, che ogni mese propone minuti illimitati verso tutti e 50 GIGA di internet in 4G al prezzo di 9,99 euro. Cambiano ancora una volta gli operatori di partenza, che in questo caso sono Vodafone, WindTre, Very Mobile, Kena Mobile, Ho Mobile e Lycamobile (cioè in larga parte gli "esclusi" dalle offerte precedenti).

Siete degli ex clienti TIM? Approfitterete di una di queste offerte per tornare dall'operatore blu? Condividete con noi le vostre opinioni!