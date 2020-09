Bonus PC e internet: cos'è, a quanto ammonta e come effettuare la richiesta

Il cosiddetto bonus per pc e internet è un nuovo contributo economico elaborato dal governo per acquistare dispositivi elettronici, in particolare PC o tablet, oltre a servizi per la navigazione, che dovrebbe facilitare l'accesso a internet attraverso un supporto all'acquisto degli strumenti necessari.

Si traduce, in pratica, in uno sconto per l'acquisto di hardware come computer e tablet ma anche di servizi e strumenti per l'accesso alle connessioni internet da parte di famiglie e imprese all'interno di determinati parametri.

Il contributo si concretizza come un rimborso attraverso voucher e può variare tra 200 e 500 euro per quanto riguarda i privati, in base al reddito complessivo della famiglia che ne fa richiesta, calcolato sulla base dell'ISEE. Le domande potranno essere inviate a partire dal 20 settembre, con una procedura online attraverso SPID, ma si attendono informazioni precise su questo aspetto nei prossimi giorni.

In sostanza, il contributo può essere richiesto da famiglie con ISEE compreso tra 20.000 e 50.000 euro, con voucher che va da 500 a 200 euro all'aumentare del reddito della famiglia (più quest'ultimo è alto e più è basso il rimborso, ovviamente).

Ecco i due scaglioni previsti per quanto riguarda il valore del rimborso attraverso voucher: