Xbox Game Studios: quanti sono dopo l'acquisizione di Bethesda? E rispetto a PlayStation Studios?

La next gen si combatterà probabilmente anche a colpi di first party , una battaglia che Sony con i suoi PlayStation Studios ha ampiamente vinto nella generazione di PS4 e Xbox One ma per la quale Microsoft si sta attrezzando da tempo, mentre ovviamente Nintendo regna sovrana su questo aspetto, nel suo campionato a parte.

È notevole l'inversione di tendenza per quanto riguarda almeno la dimensione dell'organico interno tra Microsoft e Sony, al netto di ulteriori acquisizioni da parte della compagnia nipponica che a quanto pare potrebbero avvenire nel prossimo periodo.

C'è da notare, tuttavia, come l'atteggiamento di Microsoft con i suoi first party sia piuttosto diverso da quello di Sony: mentre quest'ultima tende a sviluppare esclusive assolute per la propria piattaforma, la compagnia di Redmond ha già dimostrato di essere più aperta sotto questo aspetto, come visto con Minecraft e con vari altri titoli (che tuttavia spesso erano già in sviluppo nel momento delle acquisizioni, dunque potrebbero non essere molto indicativi), oltre al fatto di comprendere ovviamente il PC come piattaforma del proprio ecosistema. A questo proposito l'interrogativo ricorrente in questi giorni è: cosa succederà con Bethesda e i suoi giochi? Sappiamo che Microsoft ha intenzione di onorare i contratti stabiliti in precedenza, ad esempio con le esclusive temporali per PS5 di Deathloop e Ghostwire Tokyo, ma i giochi successivi, tipo The Elder Scrolls 6 e Starfield, saranno esclusive Xbox e PC? Staremo a vedere.