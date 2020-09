Fortnite, i BTS invadono Party Reale: data del concerto e dettagli

Il genere K-Pop, benché non sia ancora troppo noto in Italia, sta invadendo a poco a poco il mondo intero. Fortnite ed Epic Games sanno sempre guardare alle mode del momento: ed ecco allora che i BTS invaderanno Party Reale nel fine settimana.



I BTS, conosciuti anche come Bangtan Boys, sono una boy band sudcoreana formatasi a Seul nel 2013. La data del concerto da tenere presente è quella del 26 settembre 2020: alle ore 02:00 (orario italiano locale) potrete accedere a Fortnite Party Reale per seguire live il loro concerto. Poi verrà ovviamente ritrasmesso nei giorni successivi, dato l'orario non sempre favorevole in alcuni paesi del mondo (tra i quali il nostro).



"I BTS sono pronti a dominare il Palco principale di Party Reale per tutti i loro fan. Sabato 26 settembre alle 02:00 ora italiana. Salta nel Party Reale per la premiere mondiale del video musicale dell'esplosivo singolo "Dynamite" di BTS (Choreography Version!) "



Potevano forse mancare gli oggetti e balletti a tema in vendita nel negozio di Fortnite? "Danza sulle note con due nuove emote coreografate dai BTS. Sfoggiale durante lo spettacolo per portare lo stile BTS ovunque vai. Queste nuove mosse saranno disponibili sul Negozio oggetti a partire dal 24 settembre alle 02:00 ora italiana. Ballare come un membro dei BTS è facile. Se possiedi queste emote di Fortnite, non devi far altro che aprire la scheda Armadietto nel gioco e assicurarti che siano assegnate. A quel punto, potrai sfoggiarle in Party Reale e ovunque vuoi!"