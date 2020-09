Immortals: Fenyx Rising, un video di oltre un'ora mostra l'ultima fatica di Ubisoft

Ubisoft ha pubblicato più di un'ora di video di gameplay di Immortals: Fenyx Rising. Per chi non lo conoscesse, si tratta del suo nuovo action adventure in arrivo su PS4, Xbox One, PC, Stadia e Nintendo Switch a dicembre.

Immortals: Fenyx Rising era conosciuto come Gods & Monster e ricorda da vicino esperienze amatissime come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Kid Icarus: Uprising, il gioco uscito su 3DS nel 2012. Abbiamo anche pubblicato un video nel quale Immortals: Fenyx Rising e Breath of The Wild venivano comparati. Il video di oggi è stato pubblicato qualche giorno fa, ma ci dà la possibilità di scoprire meglio tutte le qualità di questo gioco.

Immortals: Fenyx Rising ci farà interpretare Fenyx, una nuova semidivinità alata, impegnato in una missione per salvare gli dei della Grecia e la loro casa da un'oscura maledizione. Il nostro compito sarà quello di combattere contro mostri mitologici, padroneggiare i leggendari poteri degli dei e sconfiggere Tifone, il più terribile titano della mitologia greca, in uno scontro epico.

Immortals: Fenyx Rising uscirà il 3 dicembre 2020. Cosa ne pensate?