Immortals: Fenyx Rising, un video mostra le tante somiglianze con Breath of the Wild

Un video appena pubblicato su YouTube da Pwhales ha l'intento di mostrare le tante somiglianze che sembrano esserci tra Immortals: Fenyx Rising, il nuovo action adventure mostrato da Ubisoft ieri sera e l'eccezionale The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno dei più recenti capolavori di Nintendo.

Presentato ieri sera nel corso del secondo Ubisoft Forward, Immortals: Fenyx Rising era conosciuto come Gods & Monsters. Nel nostro provato di Immortals: Fenyx Rising mettiamo in evidenza i tanti punti di forza, ma anche le criticità della nuova avventura di Ubisoft.

Un prodotto che sembra molto interessante, ma che ha, evidentemente, tratto ispirazione da qualche parte. E se devi "copiare" è sempre meglio farlo dai migliori. E The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nel campo delle avventure e dei giochi a mondo aperto (ma non solo) rappresenta senza dubbi il meglio che è possibile trovare sul mercato.

Questo nuovo video mostra come gli sviluppatori di Ubisoft abbiano ripreso molte scene, inquadrature e scelte stilistiche dall'opera di Eiji Aonuma e soci. Una serie di coincidenze che sembrano quasi più un omaggio, rispetto ad una semplice coincidenza, cosa ne pensate?