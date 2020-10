Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, dove trovare le Monete XP della Settimana 6

La Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 è ufficialmente cominciata, e naturalmente sono arrivate anche le nuove Monete XP. A differenza delle missioni settimanali, gli sviluppatori di Epic Games non rendono mai nota la posizione delle monetine; per fortuna ci siamo noi con questa guida.



Dove trovare tutte le Monete XP della Settimana 6 di Fortnite Stagione 4? Presto detto: i luoghi da tenere d'occhio sono Parco Pacifico e dintorni, le Stark Industries, la casa di Ant-Man, poi ancora Siepi d'Agrifoglio e Borgo Bislacco. Le posizioni potrebbero aumentare ancora, tenendo conto di luoghi non indicati della mappa di gioco.



Per essere ancora più precisi, suddividiamo le monete in base a rarità e colore. Le monete blu si trovano a sud di Gattogrill, nella Fortiglia e a nord delle Stark Industries. Le monete verdi si trovano a nord-ovest di Foschi Fumaioli, a Parco Pacifico, a Borgo Bislacco e a nord di Lago Languido.



Due monete viola vi aspettano ad ovest di Siepi d'Agrifoglio e poco a nord delle Stark Industries. Infine, la moneta d'oro settimanale è nei cunicoli sotterranei della casa di Ant-Man. Tutto chiaro? Abbiamo anche un'immagine da mostrarvi, con tutte le posizioni precise. Se nel frattempo troverete anche Wolverine, tanto meglio!