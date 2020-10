Godfall richiede una connessione online costante per giocare

Godfall richiede una connessione online costante per poter essere giocato, o almeno questo è quanto emerge dalle brevi informazioni che sono emerse dalla pagina ufficiale del gioco sul sito PlayStation, dove si legge della necessità dell'online anche per il single player, cosa che sembra confermata dagli sviluppatori.

Questo sembra significare che, al di là del multiplayer, anche per il single player sia richiesta una connessione online costante per Godfall, elemento su cui è intervenuto su Twitter anche l'account ufficiale del gioco Counterplay, confermando che "richiede una connessione a internet per essere giocato".

Godfall, come sappiamo, è un titolo definito "looter slasher" da parte degli stessi sviluppatori, ovvero un genere misto tra l'action RPG incentrato sui combattimenti e sulla raccolta costante di nuove armi e bonus come ricompensa per gli scontri vinti.

Questo accento posto sul loot porta a una meccanica simile ai titoli considerati live service come Anthem: gli sviluppatori hanno già chiarito che Godfall non sarà un live service, ma in base ai dettagli emersi di recente sembra che ci sia anche un'altra caratteristica in grado di avvicinare il titolo ai giochi di quel tipo, ovvero la connessione online costante.

Counterplay, nella sua risposta, ha riferito che "Godfall non è un gaas, ma richiede una connessione a internet per essere giocato". Dunque viene confermata la necessità dell'online anche per il single player, a quanto pare, pur non trattandosi di un titolo live service. Per il multiplayer, come da tradizione, richiederà anche l'abbonamento a PS Plus.

Di recente abbiamo visto l'opening cinematica in video per l'esclusiva di Counterplay Games e anche il fatto che su PS5 l'edizione standard costa 79,99€, 20 in più che su PC.