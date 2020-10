Fairy Tail, Flare Corona prende vita nel cosplay di kallisi__vamp

Domenica 4 ottobre 2020: in via del tutto eccezionale, oggi vogliamo proporvi un cosplay mai visto prima d'ora, all'interno della nostra piccola rubrica. Vi dice niente il nome Flare Corona? e quello certamente più noto di Fairy Tail?



Flare Corona è proprio l'inquietante e affascinante personaggio del manga di Hiro Mashima. La fama di Flairy Tail precede l'opera, ovviamente, e la cosplayer kallisi__vamp ha deciso di dedicare il suo ultimo lavoro proprio alla ragazza dai capelli rossi. La qualità del vestito in sé non ha bisogno di appunti, ma ad essere davvero notevole è piuttosto l'interpretazione dell'artista, come state per vedere.



Su Instagram kallisi__vamp ha già ottenuto la cifra record di 12.700 mi piace (ancora in aumento). Qui di seguito, innanzitutto, vi riportiamo l'immagine del cosplay di Flare Corona. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento in calce all'articolo. Poi, se vorrete, troverete anche una lista di altri cosplay a tema manga e anime già disponibili da alcuni giorni sulle nostre pagine. Ad esempio: