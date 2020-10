Sony dovrebbe comprare WB Games, per Michael Pachter

Secondo il noto analista dell'industria videoludica Michael Pachter, Sony dovrebbe comprare WB Games nel caso tornasse in vendita. In questo modo risponderebbe in maniera efficace all'acquisto di Bethesda da parte di Microsoft. Inoltre, potrebbe tranquillamente permettersi l'acquisizione, a differenza di altre fuori dalla sua portata.

Pachter: "Per adesso le sue acquisizioni (di Sony ndr), come quella di Insomniac, sono state più piccole, e io me ne aspetto altre del genere. Sony è in una buona posizione per acquisire le risorse di Warner Bros. Interactive, nel caso tornassero in vendita."

Secondo Pachter tutto dipende da se, quando e come AT&T deciderà di vendere. In caso scelga di vendere solo le licenze, è probabile che non punterà a chi è in cerca di esclusive per le sue piattaforme, per non limitare la diffusione dei giochi. Ma nel caso decida di vendere intere proprietà intellettuali come Mortal Kombat e Batman, per Sony sarebbe ottimo inserirle nella sua lineup.

Il problema, secondo Pachter, è che adesso che ha visto il prezzo cui è stata venduta Bethesda, AT&T potrebbe scegliere di tirare su anche il suo, rendendo più difficile l'acquisizione. Operazioni del genere sono molto rischiose, ma Microsoft ha una margine di manovra maggiore e può permettersi di assorbire grosse perdite, mentre Sony semplicemente no.