Twitch: Pokimane ha chiesto scusa per un commento transfobico

La famosissima streamer Twitch Imane 'Pokimane' Anys ha chiesto scusa per un commento transfobico fatto in una delle sue storie su Instagram, che secondo alcuni, invalidava le persone trans. Ma cosa avrà detto di così terribile?

Il post originale si scagliava contro l'uso scorretto della parola "simp" che, secondo wiktionary, dovrebbe essere usata per quegli uomini che sopravvalutano certe donne mettendole su di un piedistallo. Secondo Pokimane ormai viene affibbiata a chiunque sia semplicemente gentile con qualcuno "maschio, femmina, elicottero da guerra, altro". Il riferimento agli elicotteri è stato letto da molti come transfobico e Pokimane ha chiesto immediatamente scusa per l'accaduto e per la sua ignoranza in materia. Il suo scopo non era sicuramente quello di sdoganare il linguaggio transfobico e ha promesso che da adesso in poi cercherà di fare più attenzione a questi temi.

Che c'entrano le persone trans con gli elicotteri? Vi starete chiedendo. Semplicemente "attack helicopter" o, meglio, "I Sexually Identify as an Attack Helicopter" è un meme usato dagli ambienti transfobici per umiliare le persone trans e, in generale, la comunità LGBTQ.

Probabilmente Pokimane non conosceva il senso reale della frase e l'ha semplicemente usata per fare una battuta, ma il riferimento è stato facilmente colto da moltissime persone, che ne sono rimaste stupite e, in parte, deluse.