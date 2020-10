One Piece, la Going Merry prende vita in un set LEGO eccezionale

I fan dell'opera di Eiichiro Oda, One Piece, mostrano da sempre una certa propensione alla creatività, ora lato cosplay ora da quello delle fanart. Ma oggi possiamo addirittura mostrarvi un set LEGO personalizzato, che riproduce fedelmente la Going Merry.



L'utente Reddit bebelhl si è messo con una buona dose di pazienza all'opera, e ha creato il suo set LEGO personalizzato dedicato a One Piece. Con un po' di tempo a disposizione ha realizzato una fedele riproduzione della Going Merry, la prima nave della ciurma di Rufy Cappello di Paglia e compagnia, poi sostituita come sapete dalla Thousand Sunny. Si tratta di un modellino che farebbe invidia a qualsiasi collezione, e che vogliamo quindi proporvi qui di seguito in un'immagine.