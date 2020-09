One Piece, Nami torna nel cosplay di sammycosplay

Ancora un cosplay basato su One Piece, il celeberrimo manga nato dalla bravura di Eiichiro Oda, nonché uno degli anime più seguito di sempre nella storia degli shonen: oggi 29 settembre 2020, proprio poco prima che il mese termini ufficialmente, torniamo con un lavoro dedicato a Nami.



Nami è una delle affascinanti protagoniste femminili di One Piece, e i fan dell'opera di Eiichiro Oda la adorano; così come la apprezzano le cosplayer, che le dedicano la maggior parte dei propri costumi, assieme a quelli di Nico Robin e a volte di Boa Hancock.



La cosplayer sammycosplay più volte in passato ha realizzato dei costumi dedicati a Nami: torniamo a proporvene uno inedito, con diversi scatti che hanno cercato di "catturare" la personalità di Nami. Non si può negare che sammycosplay abbia studiato bene la gestione degli accessori e del costume, quest'ultimo successivo al salto temporale del manga. La parrucca, però, avrebbe dovuto essere almeno acconciata.



Qui di seguito trovate l'immagine del nuovo cosplay di Nami: cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento. Ma solo dopo aver dato un'occhiata gli altri cosplay a tema manga e anime già disponibili sulle nostre pagine.