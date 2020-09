The Binding of Isaac: Repentance su Steam, con una specie di data d’uscita

Edmund McMillen ha condiviso dei nuovi dettagli su The Binding of Isaac: Repentance, l'attesa espansione di The Binding of Isaac, tra i quali una specie di data d'uscita. Il DLC è apparso su Steam, accompagnato da un messaggio che promette molte novità per il prossimo mese.

Stando a McMillen, Repentance è completo al 90% e uscirà il 31 dicembre 2020. Non è chiaro se sia effettivamente il giorno al quale McMillen e il publisher Nicalis stanno mirando per il lancio, o se si tratti di un semplice scherzo che sfrutta il giorno segnaposto per eccellenza (quando i negozi online non sanno che data di uscita mettere sulle pagine dei prodotti, di solito scelgono il 31 dicembre). Comunque sia su Steam la data è quella.

Annunciato al PAX West 2018, The Binding of Isaac: Repentance dovrebbe offrire una quantità enorme di nuovi contenuti, tanto che può essere considerato quasi un sequel, più che un DLC.

McMillen: "Ho lavorato a stretto contatto con il team per assicurarmi che questo sia il DLC sequel che avete sempre voluto. Il team ha fatto miracoli e siamo davvero fieri di come sta venendo il gioco, tanto che ve la farete addosso dalla gioia quando ci metterete le mani sopra."

McMillen ha anche velatamente confermato la lavorazione delle versioni console di The Binding of Isaac: Repentance, ma non ha specificato quali.

Pagina Steam di The Binding of Isaac: Repentance.

Vediamo ora qualche nuova immagine di gioco: