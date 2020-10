Apex Legends su Nintendo Switch, la data di uscita è in arrivo?

Apex Legends arriverà anche su Nintendo Switch, questa è ormai praticamente una certezza, ma non c'è ancora una data di uscita precisa, sebbene in molti convergano su un giorno specifico che non è lontano, a questo punto.

La versione Nintendo Switch di Apex Legends ha già una propria registrazione anche presso l'ESRB, dove risulta essere un "T", ovvero un gioco destinato a un pubblico di "teenager o più grandi" in base al sistema di classificazione americano, ma questo non dice ancora nulla sulla data di uscita.

Secondo varie speculazioni effettuate dalla community, Apex Legends potrebbe arrivare su Nintendo Switch il 10 novembre 2020: questa è infatti la data di uscita della Season 7 del gioco Respawn, che porterà con sé diverse novità al riguardo e potrebbe rappresentare l'ingresso ideale del gioco, in versione rinnovata, su una nuova piattaforma.

Ovviamente non c'è nulla di ufficiale in questa informazione, ma se non altro c'è della logica nella supposizione, visto che con il rilancio generale del gioco con nuove caratteristiche e contenuti avrebbe senso sfruttare l'occasione per proporlo in quel momento su Nintendo Switch.

Intanto, sappiamo da Respawn che Apex Legends su Nintendo Switch sta venendo su molto bene, come riferito già lo scorso giugno dagli sviluppatori e inoltre sulla piattaforma Nintendo dovrebbe avere il multiplayer cross-play.