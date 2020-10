One Piece, Nami Gamer protagonista del cosplay di marizascheid

Inizia la nuova settimana, e torna anche l'appuntamento con il nostro cosplay mattutino. Oggi abbiamo da proporvi un costume davvero originale: una Nami Gamer, benché sempre tratta dall'anime e manga di One Piece.



Questo cosplay nasce dalla fantasia della cosplayer marizascheid, che ha dedicato il suo ultimo lavoro proprio alla Nami di One Piece. Il fatto è che i suoi scatti sono poi avvenuti tranquillamente in camera su una sedia da gamer, e da qui è nata Nami Gamer. Variante che non è mai esista nell'opera di Eiichiro Oda, ma che ne arricchisce il contesto poi costituito dai fan.



Qui di seguito trovate l'immagine del cosplay, che come vedete mostra una Nami post salto temporale di One Piece completa di tutti i dettagli e degli accessori. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento. E volendo potrete trovare sulle nostre pagine anche cosplay dedicati a Nico Robin oppure a Boa Hancock.