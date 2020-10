Spelunky 2: una patch rende la prima area più facile da affrontare

Spelunky 2 sta ha ottenuto una nuova patch che ne modifica parzialmente il bilanciamento, rendendo in particolare un po' più facile la prima area del gioco, anche se la difficoltà media del titolo di Mossmouth resterà comunque particolarmente alta, come da sue caratteristiche specifiche.

"Sappiamo che Dwelling sta causando un po' di frustrazione ai giocatori e penso che ci siano delle critiche giuste che sono state fatte, dunque stiamo testando alcuni cambiamenti alla frequenza di respawn dei nemici e alle trappole, in particolare nelle sezioni 1-1 e 1-2", hanno riferito gli sviluppatori in un aggiornamento dedicato allo stato dei lavori sul gioco.

"Alcune modifiche a 1-4 dovrebbero inoltre renderlo più interessante, aspettatevi di trovare queste modifiche in una patch in arrivo presto". Questo aggiornamento è in effetti stato diffuso per Spelunky 2, che ha ottenuto nelle ore scorse la patch 1.12.1e, contenente numerose correzioni per il gioco ma anche queste modifiche al bilanciamento della prima area per renderla meno frustrante.

Tra le altre modifiche ci sono anche miglioramenti tecnici nella gestione della memoria, numerose correzioni di bug e altre variazioni applicate al bilanciamento e ad alcune caratteristiche del gioco, come l'aggiunta di una maggiore varietà di elementi in alcuni elementi degli scenari e vari altri elementi.

La nostra recensione di Spelunky 2 ha apprezzato molto il lavoro svolto da Derek Yu e compagni sul nuovo capitolo dell'impegnativo platform roguelike, in linea con i voti della critica internazionale che sono stati davvero molto alti.