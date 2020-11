PS5 è più rumorosa di Xbox Series X ma molto meno di PS4 Pro, nei primi dati trapelati

In base a quanto riferito, PS5 avrebbe livelli di rumorosità molto vicini a quelli già bassissimi di Xbox Series X , presentando un'evoluzione enorme sul frastuono generato da PS4 Pro. In pratica, questi sono i dati riportati:

Mettiamo le mani avanti: si tratta di un tweet del noto Roberto Serrano', dunque la credibilità è piuttosto dubbia, dopo che l' insider in questione ha sì azzeccato alcune informazioni rilasciate in anteprima nei mesi scorsi ma ha anche collezionato una buona dose di cantonate, dunque valutate voi come prendere il tweet riportato qui sotto.

PS5 potrebbe essere leggermente più rumorosa di Xbox Series X ma molto meno di PS4 Pro , in base ad alcuni dati provenienti da un insider, il quale però non spiega precisamente da dove gli abbia presi.

I dati vanno presi con le pinze, sia perché non sembra che l'insider in questione abbia avuto accesso a PS5 in questi giorni dunque non sappiamo bene da dove arrivino, sia perché anche le misurazioni stesse sono soggette a variazioni in base a tante variabili e situazioni diverse, dunque anche quelle di Xbox Series X sono state differenti in base alle fonti.

In ogni caso, se venisse confermato anche solo un range acustico del genere, si tratterebbe di un enorme passo avanti se si pensa che PS4 Pro nella sua versione più rumorosa (CUH-7000) arriva a quasi 70db in game. In ogni caso, attendiamo le analisi che emergeranno alla scadenza degli embarghi, quando dovrebbero essere svelati gli ultimi segreti sulla console, di cui di recente sono riemersi anche gli strani rumor riguardanti RDNA 3 e altre bizzarrie.