Ring Fit torna nella classifica italiana per gli spot e la paura del lockdown

Dopo mesi di assenza, Ring Fit Adventure, uno dei più riusciti giochi di fitness degli ultimi tempi, torna tra le prime posizioni della classifica italiana. Il merito va sicuramente alla nuova stagione di spot con protagonisti Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, ma anche ad un po' di paura per un nuovo lockdown, che ci costringerebbe a stare nuovamente chiusi in casa. Tutti discorsi, però, che non scalfiscono FIFA 21, saldamente in testa alla classifica.

La classifica, fornita da IIDEA (l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia), racconta la settimana 43 del 2020, ovvero quella che va dal 19 al 25 ottobre. Se in testa non si vedono cambiamenti, con FIFA 21 in versione PS4 e Xbox One rispettivamente in prima e seconda posizione, magari anche grazie all'incentivo del Dual Entitlement, ovvero la possibilità di poter aggiornare il gioco su PS5 e Xbox Series X quando questo sarà disponibile a dicembre, in terza posizione si rivede un gioco che non compariva così in alto da marzo, ovvero durante il primo lockdown.

Ring Fit Adventure (questa la nostra recensione) è stato visto da molti come valvola di sfogo durante le lunghe settimane nelle quali eravamo costretti a stare a casa e adesso, con lo spettro del secondo lockdown dietro l'angolo, le sue vendite sono tornate a salire.

Merito, anche, di Nintendo che non ha scelto momento -sfortunatamente- migliore per presentare la nuova stagione di spot televisivi con Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa.