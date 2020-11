Bakugan: Campioni di Vestroia, la recensione

La recensione di Bakugan: Campioni di Vestroia arriva solo alla fine di un lungo percorso, fatto di prove, studi e anche di un genuino interesse per il titolo sviluppato dai ragazzi di WayForward. Non sono mancati, nelle scorse settimane, motivi per accostarsi alla produzione: i Bakugan sono alcuni dei giocattoli più venduti al mondo, sorta di biglie trasformabili in mostri da combattimento; va da sé che hanno già avuto la propria serie anime, diventata famosa proprio nell'ultimo decennio. E poi ci sono gli sviluppatori citati, i WayForward: mica gli ultimi arrivati, gli dobbiamo (tra gli altri) i capitoli della serie Shantae. E così, dopo l' anteprima e dopo il più recente provato , siamo pronti per il verdetto su Bakugan: Campioni di Vestroia. Non è lusinghiero, ma tutto sommato poteva anche andare peggio.

Scontatissima la scelta iniziale di chi ha curato questa recensione: Dragonoid , naturalmente, uno dei volti più celebri della serie. Il mostro di tipo Pyrus (cioè Fuoco) ha permesso di vincere facilmente tutti i primi duelli, finché alcuni NPC hanno iniziato a regalare alcune delle proprie creature, con cui arricchire la collezione. La presenza di Bakugan di tipologie differente arricchisce certamente il titolo, un po' per via del collezionismo (bisogna trovarli tutti, con annesse abilità extra) un po' per via delle combinazioni sul campo di battaglia (come è ovvio, alcuni Bakugan sono più efficaci contro determinati tipi, e deboli verso i restanti).

Il protagonista di Bakugan: Campioni di Vestroia sfida gli altri contendenti a suon di biglie trasformabili: può portarne al massimo tre con sé in squadra, e questo significa che sul campo di battaglia ad inizio di partita vi saranno sempre due mostri giganteschi , uno per il giocatore e uno per il suo sfidante. Durante il combattimento, entrambi i presenti possono scambiare il proprio Bakugan con un altro dei due presenti nell'inventario, finché non finiscono tutti e tre KO sotto i colpi nemici.

Se avete mai visto un episodio dell'anime Bakugan, probabilmente avrete già immaginato, in modo molto intuitivo, il gameplay prima pensato e poi proposto per Bakugan: Campioni di Vestroia su Nintendo Switch. Nulla di particolarmente fantasioso, né in grado di sfruttare in alcun modo l'hardware e le caratteristiche peculiari della console, e questo è un peccato trattandosi di un'esclusiva; tuttavia la formula mostra in qualche modo un suo perché.

Le limitazioni

Al di là di un gameplay molto simile a quello di produzioni in stile Pokémon e simil-Pokémon, che funziona alla grande in parecchie occasioni e soprattutto in presenza dei più piccoli, le limitazioni di Bakugan: Campioni di Vestroia sono parecchie. E vale la pena iniziare dove abbiamo concluso il paragrafo precedente, cioè dal gameplay. Dovete sapere, infatti, che il giocatore non controlla i Bakugan che combattono sul campo di battaglia: loro continuano a darsele di santa ragione sullo sfondo, animati da un accettabile cel shading. No, il giocatore controlla il protagonista.

E il protagonista non fa altro che correre in giro per l'arena, all'interno di un'area arida e priva di elementi di gioco: il suo scopo è scorrazzare su alcune pedane luminose, che racchiudono il potere dei Bakugan. Raggiunta questa piccola piattaforma, l'eroe la raccoglie da terra e la scaglia sul suo mostro per potenziarlo; l'energia consente, a patto di attendere diversi tipi di cooldown, di lanciare gli attacchi in possesso del Bakugan. Ogni kaiju ha in dotazione quattro mosse, che in un secondo momento possono essere modificate e cambiate, offensive e difensive. Per portare a termine l'avventura basta ripiegare nove volte su dieci su quelle offensive, dato che i nemici sembrano quasi dormire in piedi.

Le limitazioni di Bakugan: Campioni di Vestroia però non finiscono qui. Non convince, ad esempio, il comparto tecnico dell'intera produzione: fati salvi sporadici rallentamenti durante l'esecuzione delle mosse più spettacolari delle creature, comunque mai invasivi, modelli poligonali e dettagli a schermo sembrano quelli di una produzione di serie C, o quantomeno della scorsa generazione di console. Il titolo, insomma, non è bello da vedere e non invoglia poi così tanto all'esplorazione delle varie aree di una città anche piuttosto vasta, e ricca di nuovi luoghi da sbloccare. Semplicemente questi luoghi sono poi vuoti, o riempiti con qualche albero e vettura a caso, nel peggiore dei casi da personaggi che restano immobili come manichini, anche durante le conversazioni.