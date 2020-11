Animal Crossing: New Horizons, alcuni villeggianti sono comparsi tra il pubblico NFL

Per cercare di colmare il vuoto lasciato dagli spettatori reali, tenuti lontani dalle arene a causa della pandemia da COVID-19, diverse leghe sportive stanno cercando un modo per rendere meno malinconici gli spalti. Durante la partite NFL tra i Detroit Lions e gli Indianapolis Colts della NFL, tutti hanno potuto vedere alcuni villeggianti di Animal Crossing: New Horizons tra il pubblico.

Chi lo avrebbe detto che il football americano fosse così popolare sulle isole deserte?

Mentre in Animal Crossing: New Horizons è appena arrivato l'aggiornamento autunnale, il resto del mondo prova a sopravvivere come può a questo tremendo 2020. L'NFL ha deciso di usare i simpatici villeggianti del gioco di Nintendo per dare vita agli spalti virtuali durante la partite Lions-Colts, ravvivando coi loro colori e la loro simpatia tutto l'ambiente.

Un esperimento simpatico, più per chi ha visto la partita e per i fan di Indianapolis: i padroni di casa di Detroit, infatti, sono stati distrutti 41-20. Chissà, quindi, se i Lions ripeteranno l'esperimento o, scaramanticamente, diranno basta.

Voi state ancora giocando ad Animal Crossing: New Horizons?