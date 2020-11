Resident Evil Village su PS5 avrà ray tracing, 3D Tempest e feedback aptici

La pagina ufficiale di Resident Evil Village per PS5 si è appena aggiornata con tante informazioni riguardanti il profilo tecnico del gioco. Da quanto possiamo leggere, Capcom conferma che il gioco su PlayStation 5 girerà in 4K HDR dinamico con il ray tracing attivato e sfrutterà anche l'audio Tempest 3D, i feedback aptici e i grilletti adattivi del controller DualSense.

Nonostante le voci di difficoltà tecniche su PS5, in realtà Resident Evil Village sembra supportare tutte le novità possibili grazie alla potenza di PlayStation 5.

Il sito ufficiale USA del gioco di Capcom, infatti, dice esplicitamente che Resident Evil Village girerà in 4K (dinamici) e HDR con effetti ray tracing per offrire "visioni meravigliose, ma terrificanti". Ovviamente non potevano mancare i tempi di caricamento fulminei garantiti dagli SSD di PS5, "quasi inesistenti" per la pagina ufficiale.

Capcom sembra aver sfruttato a fondo anche due delle grandi novità consentite dal controller DualSense, ovvero i grilletti adattivi, "per sentire il peso e la resistenza dei grilletti delle armi", e il feedback aptico, "per sentire realmente come si spara con una vera pistola".

Infine, per la gioia di Mark Cerny che reputa l'audio centrale nei videogiochi, sarà sfruttato anche il Tempest 3D, anche se viene specificato che lo sarà solo con le cuffie compatibili. Conq uesto accorgimento, però, si potrà "elevare al massimo l'esperienza di gioco, facendo venire la pelle d'oca con suoni che arrivano da qualunque direzione".

Che dire, un bel set di feature, molte delle quali esclusive. Che ne dite?