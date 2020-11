Nintendo e Amazon invieranno pacchi a tema Super Mario per i 35 anni dell'idraulico

Nintendo e Amazon hanno annunciato che nelle prossime settimane invieranno degli speciali pacchi a tema Super Mario per festeggiare i 35 anni dell'idraulico italiano. Per ottenere uno di questi pacchi bisognerà essere molti fortunati: il loro numero è molto limitato e non ci sono dei metodi sicuri per poterli ottenere. Inoltre, per il momento, l'iniziativa è limitata agli USA.

Come dicevamo non occorre comprare dei prodotti di Nintendo per ottenere questi speciali involucri, sarà tutta una questione di fortuna. L'unico modo di incrementare le chance di ottenere una di queste confezioni è, ovviamente, comprare più cose da Amazon. Questo però vuol dire anche che alcuni utenti americani potrebbero ricevere la loro PS5 o Xbox Series X avvolta in questa scatola rossa con l'icona di Nintendo in bella mostra.

La scelta di utilizzare queste confezioni in maniera causale con tutti i prodotti di Amazon è motivata dal non voler dare suggerimenti ai ladri di pacchetti: non è detto che queste confezioni contengano necessariamente un videogioco o una console di Nintendo, quindi non vale la pena rischiare tanti guai per così poco.

Abbinata a questa iniziativa c'è anche una speciale pagina di Amazon completamente dedicata alla storia di Super Mario, con tutte le date più importanti di questi 35 anni di successi.

Ancora non sappiamo se questa iniziativa arriverà anche in Europa o in Italia, ma non nascondiamo che ci piacerebbe molto.

A proposito di Super Mario 3D All-Stars, sapete che oggi giocheremo in diretta a Super Mario Sunshine?