Super Mario 3D All-Stars: oggi giochiamo in diretta a Super Mario Sunshine!

Oggi, a partire dalle 14, partiremo per un viaggio davvero speciale. Vincenzo Lettera, rigorosamente in diretta su Twitch, metterà il costume e la maschera da sub in valigia e abbandonerà i grigi cieli di Milano. Destinazione? La coloratissima Isola Delfina, la speciale destinazione vacanziera di Super Mario, della Principessa Peach, dei Toad e di Mastro Toad. Giocheremo in diretta, infatti, a Super Mario Sunshine, nella sua versione riveduta e corretta contenuta all'interno di Super Mario 3D All-Stars.

Super Mario Sunshine non è quasi mai considerato uno dei capitoli migliori della serie di Super Mario, ma è comunque un gioco estremamente valido e sicuramente una delle avventure a piattaforme più originali sia di Nintendo che dei videogiochi in generale.

L'utilizzo dell'acqua e dei liquidi di Super Mario Sunshine sono incredibili ancora oggi, figuriamoci nel 2002 quando il gioco uscì per la prima volta su GameCube.

Per continuare i festeggiamenti dei 35 anni di Super Mario, senza dubbio una delle icone più amate e conosciute dell'intera industria dei videogiochi, oggi andiamo quindi a riscoprire questo capolavoro nella sua versione per Nintendo Switch.

L'appuntamento è quindi fissato per le 14 sul canale di Twitch di Multiplayer.it, non mancate!