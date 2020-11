Zelda Williams si è vestita da Tingle per Halloween

Per Halloween , Zelda Williams si è vestita da Tingle , dimostrando un'altra volta il suo amore per la serie di Nintendo. Per chi non la conoscesse, è la figlia del compianto attore Robin Williams, che scelse il suo nome proprio in onore della principessa nintendiana.

Zelda ha quindi mostrato il suo costume su Twitter. Tingle non è sicuramente il personaggio più famoso della serie Zelda, ma è uno di quelli che ritornano in ogni episodio (quasi in realtà, perché manca da Twilight Princess), almeno da quando è apparso per la prima volta in The Legend of Zelda: Majora's Mask.

Il messaggio è chiaro: solo una vera fan lo avrebbe scelto. Da notare anche il dettaglio dell'orologio al collo, che non può mancare in un Tingle che si rispetti.