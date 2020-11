PlayStation Plus, i giochi gratis di novembre 2020 disponibili da oggi

Disponibili da oggi per il download i due giochi gratis per PS4 per gli abbonati PlayStation Plus di novembre 2020. Stiamo parlando di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e di Hollow Knight. Bugsnax, invece, sarà disponibile a partire dal 13 novembre, dopo il lancio di PS5 negli Stati Uniti.

Sempre a partire da oggi, i due giochi PlayStation Plus di ottobre 2020 non sono più scaricabili. Quindi se non avete riscattato Vampyr e Need for Speed Payback ormai è troppo tardi per farlo.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra racconta il seguito delle avventure di Talion, già protagonista del primo episodio, che prosegue la sua lotta contro l'oscurità insieme a Celebrimbor, la sua metà elfica, in un open world ricco e dinamico, con un focus particolare sugli eserciti.

Hollow Knight è invece considerato da molti come il miglior metroidvania sul mercato, superiore anche ai classici del genere. Ambientato in un regno in rovina, dovremo scoprire da cosa deriva tanta distruzione.