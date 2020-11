Marvel's Avengers: finisher ed emote costano la metà da adesso in poi

Square Enix e Crystal Dynamics hanno confermato che lo sconto del 50% su finisher e emote di Marvel's Avengers sarà permanente. In questo modo i produttori del gioco puntano a ridare vitalità ad un sistema economico forse un po' troppo oneroso per l'utente. E il tagliare a metà il prezzo di finisher ed emote potrebbe essere un bel punto di partenza.

Non che Marvel's Avengers stia andando male: il gioco ha venduto 2,2 milioni di copie in digitale a settembre, ma le previsioni di Square Enix, anche per via della licenza altisonante, erano ben altre.

Nell'attesa che Marvel's Avengers arrivi su PS5 e Xbox Series X con tutte le novità promesse in queste settimane, Square Enix e Crystal Dynamics hanno deciso di confermare il taglio del 50% di molte microtransazioni come Emote e Finisher Epiche e Rare. Adesso i Takedown Epici costano 600 crediti (circa 6 euro) contro i 1200 dei primi mesi. Le Emote Leggendarie costano 500 crediti, quelle Epiche 250 e quelle Rare 125.

Un bel cambio di marcia che speriamo aiuti il gioco a ritrovare velocemente la sua strada e una buona sostenibilità.

Voi state ancora giocando?

We've decided to extend the 50% Marketplace sale for the time being. We'll let you know ahead of time on when it will end. Please reboot to see the extension reflected.