Marvel's Avengers su PS5 e Xbox Series X, rimandato al 2021 l'upgrade next gen

Marvel's Avengers su PS5 e Xbox Series X verrà aggiornato alle versioni next gen più tardi del previsto, ovvero nel 2021 senza ancora una data precisa, con il posticipo annunciato nelle ore scorse da Crystal Dynamics in un aggiornamento generale sulla situazione dei lavori in corso.

Tra tutti i vari elementi toccati riguardanti gli aggiornamenti in sviluppo per Marvel's Avengers, emerge infatti anche il fatto che l'upgrade alla next gen è stato spostato al 2021 in data da definire:

"Abbiamo preso la decisione di spostare il lancio su PS5 e Xbox Series X e Series S al prossimo anno, per assicurarci di dare al team più tempo per fornire un'esperienza next gen in grado di mostrare quello che il gioco dovrebbe essere. Ulteriori dettagli arriveranno in seguito".

Ovviamente, Marvel's Avengers può comunque essere giocato su PS5 e Xbox Series X ma solo nelle versioni studiate per le piattaforme di attuale generazione, ovvero rispettivamente PS4 e Xbox One. Tutto questo rientra in un fitto programma di aggiornamenti per salvare il gioco, che dopo il lancio non ha incontrato proprio l'esplosione di giocatori che forse il publisher si sarebbe aspettato, nonostante sia risultato comunque il gioco più venduto a settembre 2020 in USA.

Tra le novità in arrivo c'è l'arrivo di Kate Bishop come personaggio giocabile e protagonista di una nuova parte di storia e nuove missioni e diversi altri contenuti e aggiornamenti in arrivo, tutti elementi su cui Crystal Dynamics confida particolarmente, sicuri che i giocatori torneranno con i nuovi contenuti in arrivo.

D'altra parte, trattandosi di un gioco live service, il supporto è previsto andare sul lungo termine, dunque è ancora presto per trarre le conclusioni sul suo andamento.