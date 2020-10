Fortnite Stagione 4 Capitolo 2: giocatori iniziano ad annoiarsi, troppo grinding?

Fortnite Stagione 4 Capitolo 2 ha avuto inizio verso la fine di agosto 2020: a conti fatti sono quasi due mesi che la gigantesca collaborazione tra Marvel ed Epic Games tiene occupati i giocatori. E questi ultimi, per vari motivi, iniziano ad annoiarsi. Si è cercato di capire perché.



La risposta più semplice è sempre la stessa: troppo grinding. Il grinding è stato anche il problema delle prime tre stagioni tematiche di Fortnite Capitolo 2: le ricompense del pass battaglia terminano al livello 100, ma poi volendo è possibile proseguire per sbloccare ulteriori stili aggiuntivi. In passato anche fino al livello 360, ora su Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 si arriva "solo" al livello 220. Ma comunque il grind è eccessivo, per i giocatori.



Le loro lamentele vengono solitamente espresse su Reddit e sui principali social network . "Ho appena raggiunto il 145 e potrei fermarmi al 180; diventa noioso giocare solo per terminare le schede punti" ha dichiarato Jester0745 su Reddit, solo per fare un esempio. Fortnite insomma non fornirebbe grandi stimoli, una volta completato il pass battaglia standard: c'è davvero bisogno di sbloccare altre quattro versioni alternative di Doctor Doom o di Wolverine?



Un altro problema notevole è l'assenza di qualsiasi evento di gioco degno di questo nome: le nuove modalità a tempo limitato appaiono più come riempitivi che altro, e il vero evento finale in grado di calamitare l'attenzione arriverà presumibilmente solo a novembre 2020, con la discesa di Galactus intenzionato a divorare il nucleo dell'isola.



Voi giocate ancora a Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 o l'avete ormai abbandonato? Magari per passare ad Among Us?