Fortnite, Galactus sta arrivando: è già possibile vederlo in cielo

La grande minaccia di Fortnite Stagione 4 Capitolo 2 consiste nell'imminente arrivo di Galactus, il divoratore di mondi. Il personaggio Marvel in questione è sempre più vicino, ed è già possibile vederlo in cielo.



Questo non era possibile, fino all'Aggiornamento 14.30 di ieri: ma adesso potete accedere ad una nuova partita di Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, da qualsiasi modalità di gioco, e con un po' di fortuna scorgere il volo di Galactus in cielo. Sta arrivando per davvero: si tratta di un punto fisso, ma perfettamente identificabile, come mostra il video qui di seguito riportato.