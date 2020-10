Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, sfide delle Settimane 8 e 9 svelate in anticipo

Questa settimana e poi ancora nel corso della successiva, Fortnite Stagione 4 Capitolo 2 riceverà nuove sfide. Si tratta delle sfide delle Settimane 8 e 9, e in questo rapido articolo vogliamo fornirvi in anticipo alcuni dettagli molto interessanti.



Tanto per cominciare si tratta di informazioni che arrivano dai dataminer e dai leaker di Fortnite Battaglia Reale: "rovistando" tra i file dell'Aggiornamento 14.30, hanno trovato infatti tutte le missioni in arrivo su Fortnite Stagione 4 Capitolo 2. Una prima serie di sfide debutterà giovedì 15 ottobre 2020, le successive invece arriveranno giovedì 22 ottobre 2020.



Il livello di difficoltà delle sfide resterà immutato: la maggior parte di esse garantirà 25.000 punti esperienza, una per set (la più complessa) invece 50.000 punti esperienza. Le sfide servono ovviamente ad aumentare il proprio livello stagionale, sbloccando così tutte le ricompense cosmetiche del pass battaglia a tema Marvel.



Qui di seguito vi riportiamo l'elenco con le sfide della Settimana 8:

Esamina forzieri a Sabbie Sudate

Eliminazioni alle Stark Industries

Guida un'auto o un camion attraverso una fenditura

Elimina gli avversari mentre salti o cadi

Colpisci gli scagnozzi di Doom o i robot di Stark alla testa

Visita diversi luoghi indicati in una sola partita

Infliggi danni agli avversari con fucili d'assalto o fucili di precisione

Infliggi danni agli avversari a Brughiere Brumose