Amazon, nuove scatole in occasione del Prime Day 2020: nascondono una sorpresa

Amazon sta inviando ai propri clienti delle nuove scatole, in occasione dell'Amazon Prime Day 2020. Si tratta di confezioni per il trasporto differenti da quelle viste in passato. "D'accordo", direte voi: "ma una scatola è pur sempre una scatola". Beh, questa no: c'è qualcosa di più che dovete conoscere.



Tanto per cominciare le nuove scatole di Amazon rispettano l'ambiente: sono eco-friendly. Per di più nascondono una sorpresa: una sorpresa legata alla presenza di una curiosa zucca di Halloween bianca disegnata su un lato della confezione. Il cliente Amazon può scansionare questa zucca con l'app AR di Amazon e... la zucca prenderà vita nel mondo reale!



Si tratta di una trovata molto divertente, e che farà felici soprattutto i bambini: infatti è possibile disegnare qualsiasi espressione sulla zucca (quindi sulla scatola, con un pennarello) prima di vederla animarsi. Guardate un po' qui di seguito l'effetto complessivo, in questa immagine. E non dimenticatevi di sfruttare lo sconto per i primi 10.000 utenti di Amazon Prime.