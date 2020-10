Fortnite, Aggiornamento 14.30: server offline per manutenzione di Epic Games

L'Aggiornamento 14.30 è finalmente in dirittura d'arrivo su Fortnite Battaglia Reale: verrà rilasciato proprio nella mattina di oggi, martedì 13 ottobre 2020. Facciamo il punto della situazione, ed esaminiamo le novità attualmente note.



I server di gioco di Fortnite sono attualmente offline: ciò è normale, considerando che ha avuto inizio proprio in questi minuti la manutenzione programmata di Epic Games. A breve potrete mettere in download la patch dell'aggiornamento su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile Android e - se non si verificano problemi di sorta - entro ora di pranzo sarà possibile tornare a giocare.



Nessuno può prevedere con esattezza i contenuti in arrivo, ma il canale Telegram Fortnite Italia Group ha pubblicato un piccolo assaggio della patch note, che vi riportiamo qui di seguito:

Ai vostri posti, pronti, via. Rally Reale è la nuova, elettrizzante MAT in cui dovrai giocare con velocità e astuzia per portare a casa la vittoria. Se non vuoi mordere la polvere, dovrai raccogliere i biglietti per sbloccare il traguardo e raggiungerlo in tempo. Rally Reale debutta nel corso della settimana, mettetevi al volante e diteci cosa ne pensate!

è la nuova, elettrizzante MAT in cui dovrai giocare con velocità e astuzia per portare a casa la vittoria. Se non vuoi mordere la polvere, dovrai raccogliere i biglietti per sbloccare il traguardo e raggiungerlo in tempo. Rally Reale debutta nel corso della settimana, mettetevi al volante e diteci cosa ne pensate! Super competizione Knock-out Marvel . Riunisci la tua squadra e metti alla prova i tuoi superpoteri in questi tornei Knock-Out Marvel. La prima coppa, mercoledì 14 ottobre, celebrerà l'Uomo senza paura in persona: Daredevil. Il premio? Accesso anticipato al nuovo costume di Daredevil prima che arrivi sul Negozio oggetti! Questo sarà il primo di quattro tornei: i giocatori che parteciperanno a tutti riceveranno un deltaplano esclusivo Guerra per il Nexus

