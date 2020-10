Amazon Prime Day 2020, le migliori offerte sui tablet

Nelle offerte dell'Amazon Prime Day 2020 c'è spazio anche per i laptop, con modelli di lusso come il Microsoft Surface Pro 7 e modelli estremamente economici, seppur comunque sorprendentemente funzionali, come il Matepad T10s.

Le offerte dedicate agli utenti Prime sono valide per i due giorni dell'evento iniziato alle 00:01 del 13 ottobre e destinato a terminare alle 23:59 del 14 ottobre. In questa pagina dedicata all'Amazon Prime Day trovate tutte le informazioni sull'evento, gli articoli dedicati alle migliori offerte, tutte le ultime notizie sulle offerte lampo e tutti i servizi in offerta.