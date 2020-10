Fortnite torneo Knock-Out Marvel: in palio skin di Daredevil e un milione di dollari

Un nuovo torneo Knock-Out Marvel si terrà molto presto su Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, ma sarà molto speciale: ospiterà giocatori da tutto il mondo, e permetterà di mettere le mani su premi esclusivi. Per esempio sulla neo-annunciata skin di Daredevil, il cui debutto è del tutto inatteso.



Ad essere onesti il secondo premio in palio, che riguarderà però nel complesso un intero ciclo di tornei, è più interessante: un milione di dollari americani. Chi riuscirà ad aggiudicarseli? Presto per dirlo: intanto segnate sul calendario la data del torneo di Daredevil, cioè mercoledì 14 ottobre 2020. Che i prossimi appuntamenti riguardino Ghost Rider, Captain Marvel e Black Panther?

"Metti insieme la tua squadra per affrontare la Super competizione Knock-out Marvel, con quattro coppe competitive incentrate sulla modalità di gioco Knock-Out Marvel. Il 21 novembre, queste quattro coppe confluiranno nel torneo conclusivo della Super competizione Knock-out Marvel da 1.000.000 $. Inoltre, chi parteciperà a tutte le quattro coppe riceverà l'esclusivo deltaplano Guerra per il Nexus. La prima coppa celebra l'Uomo Senza Paura in persona: Daredevil! I vincitori avranno il titolo di vanto definitivo: l'accesso anticipato al costume di Daredevil prima della pubblicazione sul Negozio oggetti!"



"Questo mercoledì 14 ottobre affronterete la coppa Daredevil, la prima della competizione, per diventare il Demone Guardiano della MAT Knock-Out Marvel. Le squadre migliori di ciascuna regione otterranno il costume di Daredevil in anticipo sulla pubblicazione sul Negozio oggetti".