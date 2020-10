Nintendo Switch: prezzo dei Joy-Con ridotto in Giappone, presto anche da noi?

Nintendo ha annunciato un taglio di prezzo dei Joy-Con di Nintendo Switch in Giappone. Il prezzo del controller standard della console ibrida è sceso da 4.480 a 3.740 yen (da circa 39 a 34 euro). Purtroppo non è stato annunciato nulla di simile per il mercato occidentale, anche se la speranza è che il taglio sia prima o poi applicato anche dalle nostre parti.

Una riduzione dei prezzi potrebbe essere la risposta di Nintendo Switch alla next-gen per questo Natale. Anche una piccola riduzione darebbe una grossa spinta alla console ibrida, che diventerebbe ancora più appetibile per il pubblico generalista e non solo, soprattutto visti i prezzi di Xbox Series X e PS5 (meno Xbox Series S, che si posiziona nella stessa fascia di prezzo).

In fondo Nintendo Switch è ormai sul mercato da diversi anni e Nintendo dovrebbe potersi permettere di fare qualche offerta, in attesa della nuova edizione della console, che si vocifera in arrivo l'anno prossimo.