Call of Duty: Modern Warfare per PC, come ridurre lo spazio d'installazione

La nuova patch di Call of Duty: Modern Warfare per PC aggiunge delle nuove opzioni di disinstallazione che consentono di ridurre moltissimo lo spazio occupato dal gioco. Patch dopo patch l'installazione di Call of Duty: Modern Warfare, che comprende anche Call of Duty: Warzone, ha raggiunto la cifra record di 231GB occupati, riempiendo di fatto gli SSD poco capienti e creando non pochi problemi, tanto da diventare proverbiale. Con il nuovo aggiornamento è finalmente possibile togliere di torno la campagna, il multiplayer e le spec ops (a scelta). Purtroppo Warzone non può essere disinstallato, un fastidio non da poco per chi non ci gioca.

Queste sono le parti del gioco disinstallabili da Battle.net, con relativo risparmio in GB: