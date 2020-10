Clash Royale: l'ESL Vodafone Championship torna stasera in diretta su Twitch

L'ESL Vodafone Championship, il campionato nazionale di Clash Royale, torna stasera in diretta su Twitch. La stagione sta per entrare nella sua fase più calda e le prime sentenze sono già state scritte. Adesso ogni partita ha importanza doppia e anche questa quinta giornata di scontri riserverà forti emozioni.

Settimana scorsa si è iniziato il "ritorno" della fase a gironi, con i giocatori che hanno sfidato avversari già affrontati in precedenza. Con risultati a volte sorprendenti. Per esempio Bazaar è a quattro sconfitte su quattro partite: il Campione Nazionale non sta riuscendo a trovare la forma che gli aveva consentito di trionfare la stagione scorsa. Anche l'ultima partita, persa 3 a 2 con Pasti, non ha cambiato il trend negativo, nonostante il campione uscente si sia trovato sul 2-1.

Solo un miracolo consentirebbe a Bazaar di qualificarsi ai danni di Davide Rooney: se quest'ultimo dovesse perdere due match di seguito e Bazaar invece le vincesse tutte si guarderebbe allo scontro diretto.

Nello scontro tra Davide Rooney e Legge, invece, Non c'è stata partita. Anche questo match di ritorno è finito 3-1 per il primo in classifica.

Nel secondo gruppo del campionato c'è una partita con un risultato finale identico alla scorsa settimana, la vittoria di Chief Keef contro Peppe. Cambia il risultato però, il giocatore dei Totem Esports, primo in classifica a punteggio pieno, infligge un sonoro 3 a 0 all'avversario che l'aveva messo ben in difficoltà la settimana precedente.

Ultima sfida della giornata è stata l'avvincente scontro tra Fizzo e Mattiaa che termina per 3 a 2. Ovvero la vittoria va ancora a Fizzo, ma lo scontro è stato decisamente più acceso.

Ecco la classifica parziale:

Stasera a partire dalle 20 sul canale Twitch di Esl si giocheranno 4 nuove partite. Ecco il programma del 14 ottobre:

20.00 BAZAAR - LEGGE 20.45 PASTI - DAVIDE ROONEY 21.30 MATTIAA - PEPPE 22.15 FIZZO - CHIEF KEEF

Non mancate!