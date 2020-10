Among Us domina YouTube, social e streaming con numeri impressionanti

Among Us continua a dominare il panorama YouTube, social e streaming in generale con numeri impressionanti che dimostrano una supremazia schiacciante per il titolo di Innersloth, vero e proprio fenomeno popolare.

Il gioco, partito in sordina un paio di anni fa, ha incontrato un successo straordinario soprattutto in questi ultimi mesi, grazie soprattutto alla copertura su Twitch, YouTube e altri canali di streaming e social media, come abbiamo visto anche nella nostra recensione di Among Us.

I numeri svelati dal report di YouTube su "Cultura e Trend", i video su Among Us presenti sulla piattaforma hanno raggiunto 4,5 miliardi di visualizzazioni solo a settembre, una quantità folle risultante da un'accelerazione incredibile nella popolarità del gioco durante il mese appena trascorso.





Siamo passati così da 200.000 visualizzazioni circa su YouTube ad agosto a 4,5 miliardi a settembre, a dimostrazione di come il passaparola social funzioni alla grande, visto che il gioco non conta su un marketing specifico veramente pianificato dal team di sviluppo.

Il fenomeno peraltro si auto-alimenta: incrementato dalla visualizzazione in streaming, Among Us è tornato facilmente ad essere oggetto di video da parte di youtuber e streamer particolarmente famosi (PewDiePie è tornato spesso sul gioco nel mese scorso, dopo averlo alquanto trascurato nel periodo precedente), incrementando ulteriormente il richiamo.

YouTube, nel suo report sul fenomeno Among Us, spiega peraltro a modo suo i motivi del successo: "Among Us condivide molte caratteristiche con altri dei giochi più visti quest'anno. Consente ai giocatori di socializzare con altri online pur rimanendo socialmente distanziati, cosa che lo rende particolarmente incline ad essere un gioco da pandemia, una lista che include anche Animal Crossing: New Horizons e Fall Guys: Ultimate Knockout. Tutti questi giochi sono spinti da un senso di connessione sociale in un anno in cui questa è stata difficile da stabilire nella realtà".