Fortnite, problemi al giroscopio su Nintendo Switch dopo l'Aggiornamento 14.30

Se giocate a Fortnite Stagione 4 Capitolo 2 da Nintendo Switch, è davvero probabile che abbiate già messo in download l'Aggiornamento 14.30; viceversa non potreste affatto continuare a divertirvi con il Battle Royale di Epic Games. Il problema è che, pure se l'aveste fatto, l'esperienza sarebbe probabilmente compromessa, lato giroscopio.



Difatti i giocatori su Nintendo Switch hanno iniziato a segnalare, nelle ultime ore, gravi problemi alle funzionalità di Fortnite legate al giroscopio. Come saprete sulla console Nintendo è possibile sfruttare i sensori di movimento per mirare ai nemici o semplicemente spostare la visuale; adesso questi controlli sono diventati molto più imprecisi. Qualcosa deve essersi "rotto" con l'Aggiornamento 14.30 degli ultimi giorni.



Il problema del giroscopio, che inizierebbe a rendere "ballerina" la mira senza alcun motivo apparente, né movimenti da parte dell'utente, sembra influenzare qualsiasi tipo di arma, dal cecchino al fucile d'assalto. I giocatori hanno già contattato l'assistenza di Epic Games: gli sviluppatori sono al corrente dei problemi e interverranno al più presto con una nuova patch.



Intanto ecco un video che vi permetterà di capire meglio di cosa stiamo parlando. Ricordiamo che prossimamente debutteranno all'interno del Battle Royale le sfide delle Settimane 8 e 9.